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Корабельная группа ТОФ провела учения на Камчатке

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Поисково-ударная группа Тихоокеанского флота (ТОФ) провела учения на Камчатке. Перед экипажем стояла задача выследить и уничтожить подлодку условного противника.
Корабельная группа ТОФ провела учения на Камчатке
  • РИА Новости

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Отмечается, что в учениях принимали участие корвет «Гремящий» и малые противолодочные корабли «Усть-Илимск» и «МПК-107». 

«Малые противолодочные корабли прибыли в район поиска и выполнили мероприятия по установлению контакта с «вражеской» подводной лодкой путём сужения сектора обнаружения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели в Атлантическом океане.

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