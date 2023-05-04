Блинкен: Армения и Азербайджан достигли ощутимого прогресса по мирному соглашению
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«Мы добились очень ощутимого прогресса. Окончательное соглашение — в пределах досягаемости», — приводит РИА Новости его слова.
Блинкен добавил, что финальный этап мирного процесса является самым сложным, Вашингтон готов оказывать помощь обеим сторонам.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы обеспечения стабильности и безопасности Нагорного Карабаха.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, трёхсторонние договорённости лидеров России, Армении и Азербайджана являются безальтернативными по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.