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Блинкен: Армения и Азербайджан достигли ощутимого прогресса по мирному соглашению

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Армения и Азербайджан в ходе переговоров в США достигли ощутимого прогресса по вопросам устойчивого мирного урегулирования. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.
Блинкен: Армения и Азербайджан достигли ощутимого прогресса по мирному соглашению
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«Мы добились очень ощутимого прогресса. Окончательное соглашение — в пределах досягаемости», — приводит РИА Новости его слова.

Блинкен добавил, что финальный этап мирного процесса является самым сложным, Вашингтон готов оказывать помощь обеим сторонам.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы обеспечения стабильности и безопасности Нагорного Карабаха.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, трёхсторонние договорённости лидеров России, Армении и Азербайджана являются безальтернативными по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

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