Блинкен: Армения и Азербайджан достигли ощутимого прогресса по мирному соглашению

Армения и Азербайджан в ходе переговоров в США достигли ощутимого прогресса по вопросам устойчивого мирного урегулирования. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

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«Мы добились очень ощутимого прогресса. Окончательное соглашение — в пределах досягаемости», — приводит РИА Новости его слова. Блинкен добавил, что финальный этап мирного процесса является самым сложным, Вашингтон готов оказывать помощь обеим сторонам. Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы обеспечения стабильности и безопасности Нагорного Карабаха. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, трёхсторонние договорённости лидеров России, Армении и Азербайджана являются безальтернативными по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.