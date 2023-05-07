Госдеп назначит советника «для анализа развития правоохранительного сектора» Армении

Госдепартамент США планирует нанять специалиста для оценки потребностей полиции Армении в повышении профессиональных навыков, а также для проведения необходимой подготовки. С документом ознакомился RT.

Согласно описанию документа, старший стратегический советник по вопросам правоохранительной деятельности будет управлять проектами, которые включают в себя развитие учебных заведений для сотрудников правоохранительных органов Армении и проведение необходимой подготовки.

«Организация и проведение специальных тренингов для полицейских, следователей и специалистов по борьбе с наркотиками Армении в консультации с директором Бюро (по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности. — RT) и в зависимости от потребностей, определённых представительством Бюро в Армении, правоохранительными органами США и правительством принимающей страны», — уточняется в описании обязанностей специалиста.

Вместе с тем, старший стратегический советник будет «продвигать политический курс и цели правительства США», а также предоставлять коллегам в Вашингтоне анализ развития правоохранительного сектора Армении.

Контракт рассчитан на один год с возможностью продления до четырёх раз. Годовой оклад будущего сотрудника может составить до $140 тыс.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с RT назвал подобную деятельность «вмешательством» и попыткой сформировать силовой блок внутри Армении.

«Это не просто вмешательство во внутренние дела Армении, а попытка солидаризировать политический курс правительства США с курсом Армении. Это ситуация, когда важные сферы безопасности, правоохранительный блок, фактически будут контролироваться и курироваться американским правительством», — отметил эксперт.

Он добавил, что в рамках подобного «содействия» Армения может потерять свою субъектность и суверенитет.

Отметим, что в 2021 году Госдепартамент США уже публиковал вакансию специалиста для содействия развитию армянских правоохранительных органов.

В рамках нынешнего контракта наёмному работнику предстоит оценить эффективность финансируемых правительством США проектов в Армении и «предоставить информацию о прогрессе и проблемных областях».