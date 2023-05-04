В ФРГ возбудили дело из-за разглашения деталей планируемого визита Зеленского в Берлин
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Отмечается, что в связи с появившимися сообщениями о возможном визите Зеленского в Берлин начато расследование «по подозрению в разглашении сведений, являющихся государственной тайной».
Также сообщается, что в статье, в которой цитируется сотрудник полиции Берлина, были приведены конфиденциальные данные о планируемом визите Зеленского.
При этом подчёркивается, что берлинская полиция не предоставила никаких данных, способных поставить под угрозу визит президента Украины.
Ранее немецкий телеканал N-TV со ссылкой на ответ берлинской полиции сообщил, что Зеленский 13 мая прибудет с визитом в Берлин.
Стало также известно, что украинский президент заселится в отель Ritz-Carlton.
Германский портал T-Online со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщил, что утечка о планируемой поездке Зеленского в ФРГ может поставить под вопрос подготовку его визита.