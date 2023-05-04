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В ФРГ возбудили дело из-за разглашения деталей планируемого визита Зеленского в Берлин

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Специализированный отдел криминальной полиции Берлина возбудил дело из-за разглашения деталей планируемого визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию.
В ФРГ возбудили дело из-за разглашения деталей планируемого визита Зеленского в Берлин
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что в связи с появившимися сообщениями о возможном визите Зеленского в Берлин начато расследование «по подозрению в разглашении сведений, являющихся государственной тайной».

Также сообщается, что в статье, в которой цитируется сотрудник полиции Берлина, были приведены конфиденциальные данные о планируемом визите Зеленского.

При этом подчёркивается, что берлинская полиция не предоставила никаких данных, способных поставить под угрозу визит президента Украины.

Ранее немецкий телеканал N-TV со ссылкой на ответ берлинской полиции сообщил, что Зеленский 13 мая прибудет с визитом в Берлин.

Стало также известно, что украинский президент заселится в отель Ritz-Carlton.

Германский портал T-Online со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщил, что утечка о планируемой поездке Зеленского в ФРГ может поставить под вопрос подготовку его визита.

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