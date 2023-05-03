N-TV: Зеленский 13 мая прибудет с визитом в Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая прибудет в Берлин.

Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV со ссылкой на ответ берлинской полиции.

Уточняется, что Зеленский приземлится в военной части столичного аэропорта и заселится в отель Ritz-Carlton.

«14 мая он будет официально принят с воинскими почестями федеральным канцлером Олафом Шольцем. После этого планируется перелёт на вертолёте в Аахен, где ему будет вручена премия Карла Великого», — говорится в заявлении телеканала.

3 мая Зеленский приехал с визитом в Хельсинки.

Во время своего визита он примет участие во встрече премьер-министров северных стран с президентом Ниинистё.