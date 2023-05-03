T-Online: утечка о планируемой поездке Зеленского в ФРГ может поставить визит под вопрос
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Отмечается, что, как заявили в украинских правительственных кругах, они «очень разочарованы» в связи с преднамеренной публикацией в немецких СМИ чувствительной информации, касающейся безопасности Зеленского.
В Киеве заявили, что такие «безответственные» действия могут «поставить под вопрос возможный визит» Зеленского.
Ранее немецкий телеканал N-TV со ссылкой на ответ берлинской полиции сообщил, что Зеленский 13 мая прибудет с визитом в Берлин.
Стало также известно, что украинский президент заселится в отель Ritz-Carlton.