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Сийярто: Венгрия не допустит санкций против российской ядерной энергетики

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Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Будапешт не позволит ввести против российской ядерной энергетики даже минимальные санкции.
Сийярто: Венгрия не допустит санкций против российской ядерной энергетики
  • РИА Новости

По его словам, в ходе подготовки 11-го пакета санкций против России на Венгрию оказывается огромное давление.

Сийярто отметил, что Венгрия не согласится даже на минимальные санкции в ядерной сфере.

«Я хотел бы ещё раз подчеркнуть, что этого точно не будет», — цитирует венгерского министра РИА Новости.

Ранее Новая Зеландия ввела очередные антироссийские санкции.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе, в свою очередь, сравнил введение Грузией санкций против России с харакири.

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