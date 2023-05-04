Сийярто: Венгрия не допустит санкций против российской ядерной энергетики
- РИА Новости
По его словам, в ходе подготовки 11-го пакета санкций против России на Венгрию оказывается огромное давление.
Сийярто отметил, что Венгрия не согласится даже на минимальные санкции в ядерной сфере.
«Я хотел бы ещё раз подчеркнуть, что этого точно не будет», — цитирует венгерского министра РИА Новости.
Ранее Новая Зеландия ввела очередные антироссийские санкции.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе, в свою очередь, сравнил введение Грузией санкций против России с харакири.