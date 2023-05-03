Новая Зеландия ввела очередные антироссийские санкции
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«Новая Зеландия вводит дополнительные санкции, направленные против 18 российских предприятий и девяти граждан», — цитирует её ТАСС.
По её словам, новые ограничительные меры коснутся ряда руководителей ФСБ и Службы внешней разведки.
Министр также отметила, что новые санкции будут введены и в отношении ряда граждан и предприятий Ирана.
14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.