Новая Зеландия ввела очередные антироссийские санкции

Глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута заявила о введении новых антироссийских санкций.

«Новая Зеландия вводит дополнительные санкции, направленные против 18 российских предприятий и девяти граждан», — цитирует её ТАСС.

По её словам, новые ограничительные меры коснутся ряда руководителей ФСБ и Службы внешней разведки.

Министр также отметила, что новые санкции будут введены и в отношении ряда граждан и предприятий Ирана.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.