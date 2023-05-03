Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Новая Зеландия ввела очередные антироссийские санкции

Короткая ссылка
Глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута заявила о введении новых антироссийских санкций.
Новая Зеландия ввела очередные антироссийские санкции
  • Gettyimages.ru

«Новая Зеландия вводит дополнительные санкции, направленные против 18 российских предприятий и девяти граждан», — цитирует её ТАСС.

По её словам, новые ограничительные меры коснутся ряда руководителей ФСБ и Службы внешней разведки.

Министр также отметила, что новые санкции будут введены и в отношении ряда граждан и предприятий Ирана.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить