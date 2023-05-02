Мэр Тбилиси Каха Каладзе сравнил введение Грузией санкций против России с харакири

Введение Грузией санкций против России было бы равнозначно совершению харакири, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Мы абсолютно открыто заявили, что не присоединяемся к санкциям. Это решение было принято потому, что мы не хотели наносить вред нашей стране, нашему народу. Как можно присоединиться к санкциям, будучи неуверенным в том, что мы этим навредим России? Наоборот, мы бы навредили самим себе, и это было бы харакири», — цитирует его РИА Новости.

Ранее первый замглавы международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров выразил уверенность, что Грузия многое потеряет, если примет решение о присоединении к антироссийским санкциям.

По мнению политика, президент Грузии Саломе Зурабишвили будет предпринимать попытки давить на правительство с целью присоединения к западным санкциям.

В начале февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти Грузии в ответ на давление со стороны Запада с требованиями ввести антироссийские санкции руководствуются национальными интересами.

Лавров подчеркнул, что торговые отношения, развитие туризма и получение российских энергоносителей действительно отвечают национальным интересам Грузии.