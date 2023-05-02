Мэр Тбилиси Каха Каладзе сравнил введение Грузией санкций против России с харакири

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Введение Грузией санкций против России было бы равнозначно совершению харакири, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе сравнил введение Грузией санкций против России с харакири
  • AFP
  • © Vano SHLAMOV

«Мы абсолютно открыто заявили, что не присоединяемся к санкциям. Это решение было принято потому, что мы не хотели наносить вред нашей стране, нашему народу. Как можно присоединиться к санкциям, будучи неуверенным в том, что мы этим навредим России? Наоборот, мы бы навредили самим себе, и это было бы харакири», — цитирует его РИА Новости.

Ранее первый замглавы международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров выразил уверенность, что Грузия многое потеряет, если примет решение о присоединении к антироссийским санкциям.

По мнению политика, президент Грузии Саломе Зурабишвили будет предпринимать попытки давить на правительство с целью присоединения к западным санкциям. 

В начале февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти Грузии в ответ на давление со стороны Запада с требованиями ввести антироссийские санкции руководствуются национальными интересами.

Лавров подчеркнул, что торговые отношения, развитие туризма и получение российских энергоносителей действительно отвечают национальным интересам Грузии.

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