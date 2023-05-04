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В Белом доме утверждают, что США непричастны к атаке беспилотников на Кремль

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В Белом доме утверждают, что США непричастны к попыткам атаки беспилотников на Кремль.
В Белом доме утверждают, что США непричастны к атаке беспилотников на Кремль
  • РИА Новости

Заявление приводит РИА Новости

В американской администрации добавили, что не имеют информации о том, кто организовал атаки.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина не могла принять решение об атаке на Кремль без США.

Также Песков назвал «смехотворными» попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Кремль.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.

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