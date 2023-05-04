Американский журналист Гринвальд не поверил в версию об участии России в атаке на Кремль
«Западная пресса ранее распространяла смехотворное утверждение, что Россия взорвала свой собственный трубопровод. Теперь они предполагают, что Кремль мог сам себя атаковать», — написал он в Twitter.
Гринвальд приложил к публикации скриншот с сообщением издания Wall Street Journal, в котором сказано, что Кремль якобы мог сам быть ответственным за инцидент с атакой.
В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.
Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с попыткой нанесения удара по кремлёвской резиденции президента России Владимира Путина.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя попытку нанесения удара двумя БПЛА по кремлёвской резиденции президента в ночь на 3 мая, заявил, что не осталось вариантов, кроме физического устранения Зеленского.