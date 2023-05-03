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Медведев — об атаке БПЛА: не осталось вариантов, кроме физического устранения Зеленского

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал попытку нанесения удара двумя БПЛА по кремлёвской резиденции президента в ночь на 3 мая. Как сообщалось, беспилотники были выведены из строя.
Медведев — об атаке БПЛА: не осталось вариантов, кроме физического устранения Зеленского
  • РИА Новости

«После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения зеленского и его клики», — написал он в Telegram.

По его словам, Зеленский не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции.

«Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента
адмирала Дёница…» — подчеркнул Медведев.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.

Президент России Владимир Путин не пострадал.

В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев якобы непричастен к попытке атаки беспилотников на Кремль, которую в Москве назвали попыткой покушения на российского лидера.

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