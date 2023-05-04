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Президент Венесуэлы Мадуро осудил атаку беспилотников на Кремль

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил попытку Украины нанести удар по Кремлю и отметил эффективные действия служб безопасности России.

Об этом пишет РИА Новости.

«Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро от имени правительства и народа Венесуэлы выражает своё всецелое осуждение отчаянного покушения на убийство президента Российской Федерации Владимира Путина», — сказано в тексте заявления, которое распространил МИД страны.

Президент Венесуэлы также отметил эффективные действия служб безопасности России.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с попыткой нанесения удара по кремлёвской резиденции президента России Владимира Путина.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя попытку нанесения удара двумя БПЛА по кремлёвской резиденции президента в ночь на 3 мая, заявил, что не осталось вариантов, кроме физического устранения Зеленского.

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