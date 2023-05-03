Глава ФРС Пауэлл назвал устойчивой американскую банковскую систему

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл считает ситуацию в американской банковской системе устойчивой на фоне падения банка First Republic Bank (FRB).

«Банковская система США остаётся сильной и устойчивой», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пауэлла, американские власти намерены прикладывать все усилия, чтобы в будущем предотвратить подобные события.

Ранее стало известно, что американский банк JPMorgan Chase&Co купит большую часть активов FRB в рамках последней попытки его спасения под руководством регулирующих органов США.

Президент США Джо Байден после краха американского First Republic Bank пообещал, что все вклады американцев будут защищены.