Задержан отец устроившего стрельбу в школе в Сербии
- Gettyimages.ru
«Отец совершившего это тяжкое преступление, у меня нет других слов, страшное, задержан. Оба пистолета имеют легальное разрешение на имя отца. Он утверждает, что они были заперты в сейфе с шифром, но, очевидно, ребёнок знал шифр», — заявил глава МВД.
Его слова приводит Kurir.rs.
Гашич уточнил, что, по предварительным данным, отец водил сына в тир.
Власти Сербии объявили трёхдневный траур по жертвам стрельбы в школе в Белграде.
По последним данным, погибли девять человек, ещё семь ранены.