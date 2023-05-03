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Задержан отец устроившего стрельбу в школе в Сербии

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Отец устроившего стрельбу в школе в Сербии задержан, заявил глава МВД Сербии Братислав Гашич.
Задержан отец устроившего стрельбу в школе в Сербии
  • Gettyimages.ru

«Отец совершившего это тяжкое преступление, у меня нет других слов, страшное, задержан. Оба пистолета имеют легальное разрешение на имя отца. Он утверждает, что они были заперты в сейфе с шифром, но, очевидно, ребёнок знал шифр», — заявил глава МВД.

Его слова приводит Kurir.rs.

Гашич уточнил, что, по предварительным данным, отец водил сына в тир.

Власти Сербии объявили трёхдневный траур по жертвам стрельбы в школе в Белграде.

По последним данным, погибли девять человек, ещё семь ранены.

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