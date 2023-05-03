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Еврокомиссар Бретон анонсировал ускоренное производство боеприпасов 11 странами ЕС

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Порядка 11 стран ЕС могут приступить к ускоренному производству боеприпасов, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Еврокомиссар Бретон анонсировал ускоренное производство боеприпасов 11 странами ЕС
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«Заводы есть. 11 стран ЕС уже могут начать ускоренное производство снарядов (калибра. — RT) 155 мм и две страны ЕС снарядов («советского» калибра. — RT) 152 мм», — цитирует его ТАСС.

Бретон также сообщил, что Европейская комиссия выделит ещё €1,5 млрд на производство боеприпасов для киевского режима.

Ранее СМИ писали, что Еврокомиссия разрабатывает пакет документов по ускоренной милитаризации экономики ЕС, который намерен сделать производство оружия одним из приоритетных направлений развития своей экономики.

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