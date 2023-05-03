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В Китае заявили, что не спешат с признанием нового правительства Афганистана

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Пекин не планирует признания в скором времени правительства Афганистана, сформированного талибами*, — Китай ждёт подтверждения на практике их обещания не использовать территорию страны для нападения на другие государства, заявил спецпредставитель КНР по Афганистану Юэ Сяоюн.
В Китае заявили, что не спешат с признанием нового правительства Афганистана
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«Мы демонстрируем уважение к этой стране, её суверенитету и территориальной целостности, но Китаю потребуется время, чтобы увидеть, как эта страна вышла из запутанной ситуации после 20-летней оккупации», — приводит его слова РИА Новости.

Сяоюн подчеркнул, что новым властям придётся порвать с террористическими группировками на практике, но пока что в Кабуле не приняли основной закон, согласно которому будет осуществляться управление страной.

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов ранее заявил, что перспектива признания Россией правительства движения «Талибан»*в Афганистане существует.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков также допустил исключение «Талибана» из санкционного списка Совета Безопасности ООН при условии активизации борьбы с терроризмом и уважения прав человека.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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