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Politico: Европе грозят засуха и войны за доступ к водным ресурсам

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Европе угрожает засуха и вызванная ею возрастающая конкуренция за доступ к водным ресурсам, пишет издание Politico.

«Управление водой и решение о том, кто получит к ней доступ, превращается в политическую проблему на всём континенте», — говорится в материале.

Издание приводит исследование TU Graz, в котором спутниковые данные подтверждают, что Европа страдает от сильной засухи с 2018 года.

Отмечается, что возрастающий дефицит воды может привести и уже приводит к политическим проблемам и конфликтам.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал сократить потребление воды на 10% во всех сферах экономики.

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