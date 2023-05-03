Politico: Европе грозят засуха и войны за доступ к водным ресурсам

Европе угрожает засуха и вызванная ею возрастающая конкуренция за доступ к водным ресурсам, пишет издание Politico.

«Управление водой и решение о том, кто получит к ней доступ, превращается в политическую проблему на всём континенте», — говорится в материале.

Издание приводит исследование TU Graz, в котором спутниковые данные подтверждают, что Европа страдает от сильной засухи с 2018 года.

Отмечается, что возрастающий дефицит воды может привести и уже приводит к политическим проблемам и конфликтам.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал сократить потребление воды на 10% во всех сферах экономики.