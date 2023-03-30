Макрон призвал сократить потребление воды на 10% во всех сферах экономики

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Французский президент Эммануэль Макрон призвал сократить потребление воды на 10% во всех сферах экономики.
Макрон призвал сократить потребление воды на 10% во всех сферах экономики
  • Gettyimages.ru

Французский лидер в коммуне Савин-ле-Лак на берегу водохранилища презентовал план «трезвости» о сокращении использования воды в связи с предстоящим летом.

Выступление президента Франции транслировал Елисейский дворец. Макрон заявил, что речь идёт о беспрецедентной модернизации политики расходования воды во Франции.

«Я хочу зафиксировать цель для нашей страны: к 2030 году сократить потребление воды на 10% во всех секторах», — цитирует его РИА Новости.

В январе французы столкнулись с резким ростом цен на потребление воды в связи с ростом цен на энергоресурсы.

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