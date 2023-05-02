Глава ЮНКТАД Гринспен посетит Москву на этой неделе для обсуждения зерновой сделки

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Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен посетит Москву на этой неделе, чтобы обсудить зерновую сделку.
Глава ЮНКТАД Гринспен посетит Москву на этой неделе для обсуждения зерновой сделки
  • AFP
  • © OLEKSANDR GIMANOV

Об этом заявила на брифинге в Женеве пресс-секретарь ЮНКТАД Катрин Хьюссуд.

«Я могу подтвердить, что Ребека Гринспен посетит Москву на этой неделе, чтобы обсудить зерновую сделку», — цитирует её РИА Новости.

Ранее украинский источник Reuters сообщил о запланированных на 3 мая переговорах по черноморской продуктовой сделке при участии всех её сторон.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обстоятельства пока складываются не в пользу продления зерновой сделки.

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