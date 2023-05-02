ООН: более 100 тысяч человек покинули Судан с начала вооружённого конфликта

Более 100 тыс. человек выехали из Судана в соседние страны с начала конфликта.

Об этом заявила на брифинге в ООН в Женеве представитель УВКБ ООН Ольга Саррадо.

«Более 100 тыс. человек покинули Судан с начала конфликта в соседних провинциях», — цитирует её РИА Новости.

Саррадо отметила, что большинство беженцев находятся в Чаде, в основном это женщины и дети.

Ранее власти Великобритании эвакуировали 2122 человека из Судана в связи с вооружённым конфликтом в африканской стране.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что Москва готова содействовать Судану в вопросе возвращения на путь мира.