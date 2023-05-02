ООН: более 100 тысяч человек покинули Судан с начала вооружённого конфликта
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Об этом заявила на брифинге в ООН в Женеве представитель УВКБ ООН Ольга Саррадо.
«Более 100 тыс. человек покинули Судан с начала конфликта в соседних провинциях», — цитирует её РИА Новости.
Саррадо отметила, что большинство беженцев находятся в Чаде, в основном это женщины и дети.
Ранее власти Великобритании эвакуировали 2122 человека из Судана в связи с вооружённым конфликтом в африканской стране.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что Москва готова содействовать Судану в вопросе возвращения на путь мира.