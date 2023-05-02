Спикер конгресса США «резко обменялся мнениями» об Украине с журналистом из России
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Как сообщает Bloomberg, корреспондент спросил Маккарти о планах Вашингтона по сокращению помощи для Киева.
«Я голосую за помощь Украине, я поддерживаю выделение помощи Украине. Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной... Мы будем продолжать поддержку», — ответил он.
В агентстве не указали, из какого издания был российский журналист или его имени.
В Белом доме 1 мая анонсировали новые поставки военной помощи Украине.
Ранее сообщалось, что ряд республиканцев призвали президента США Джо Байдена прекратить помогать Украине.
Сенатор-республиканец Пол Рэнд в своих соцсетях призвал Соединённые Штаты прекратить «безудержно» помогать Киеву.