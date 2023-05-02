Спикер конгресса США «резко обменялся мнениями» об Украине с журналистом из России

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти «резко обменялся мнениями» по вопросу о предоставлении помощи Украине с российским журналистом в ходе визита в Израиль.

Как сообщает Bloomberg, корреспондент спросил Маккарти о планах Вашингтона по сокращению помощи для Киева.

«Я голосую за помощь Украине, я поддерживаю выделение помощи Украине. Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной... Мы будем продолжать поддержку», — ответил он.

В агентстве не указали, из какого издания был российский журналист или его имени.

В Белом доме 1 мая анонсировали новые поставки военной помощи Украине.

Ранее сообщалось, что ряд республиканцев призвали президента США Джо Байдена прекратить помогать Украине.

Сенатор-республиканец Пол Рэнд в своих соцсетях призвал Соединённые Штаты прекратить «безудержно» помогать Киеву.