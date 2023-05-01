В Белом доме анонсировали новые поставки военной помощи Украине

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Соединённые Штаты скоро предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи.
В Белом доме анонсировали новые поставки военной помощи Украине
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Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Очень скоро вы увидите новые поставки (оружия. — RT) от нас», — цитирует его ТАСС.

Кирби отметил, что Вашингтон передал «почти всё», о чём просил Киев для контрнаступления.

Ранее сообщалось, что ряд республиканцев призвали президента США Джо Байдена прекратить помогать Украине.

Сенатор-республиканец Пол Рэнд в своих соцсетях призвал Соединённые Штаты прекратить «безудержно» помогать Украине.

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