В Белом доме анонсировали новые поставки военной помощи Украине
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Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Очень скоро вы увидите новые поставки (оружия. — RT) от нас», — цитирует его ТАСС.
Кирби отметил, что Вашингтон передал «почти всё», о чём просил Киев для контрнаступления.
Ранее сообщалось, что ряд республиканцев призвали президента США Джо Байдена прекратить помогать Украине.
Сенатор-республиканец Пол Рэнд в своих соцсетях призвал Соединённые Штаты прекратить «безудержно» помогать Украине.