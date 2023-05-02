Пушков: приём восточноевропейских стран в ЕС похоронил идею европейской автономии

Короткая ссылка
Приём в Евросоюз восточноевропейских стран похоронил возможность автономии Европы.
Пушков: приём восточноевропейских стран в ЕС похоронил идею европейской автономии
  • РИА Новости

Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

«Приём восточноевропейских стран в Евросоюз похоронил идею европейской автономии, но в Париже и других столицах Старой Европы почему-то об этом вовремя не догадались», — написал он в Telegram.

По словам Пушкова, Западная Европа попала в зависимость от Польши и стран Балтии.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что для Украины нет кратчайших путей вступления в Европейский союз.

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что ЕС умалчивает, сколько будет стоить европейской казне членство Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить