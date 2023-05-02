Пушков: приём восточноевропейских стран в ЕС похоронил идею европейской автономии

Приём в Евросоюз восточноевропейских стран похоронил возможность автономии Европы.

Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

«Приём восточноевропейских стран в Евросоюз похоронил идею европейской автономии, но в Париже и других столицах Старой Европы почему-то об этом вовремя не догадались», — написал он в Telegram.

По словам Пушкова, Западная Европа попала в зависимость от Польши и стран Балтии.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что для Украины нет кратчайших путей вступления в Европейский союз.

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что ЕС умалчивает, сколько будет стоить европейской казне членство Украины.