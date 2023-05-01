Белый дом: в США примут все возможные меры для недопущения повторения кризиса 2008 года
«Это не 2008 год, время совсем-совсем другое», — приводит РИА Новости её слова на брифинге.
Жан-Пьер отметила, что у администрации есть инструменты для решения проблемы, которая, по её словам, не носит массового характера.
Ранее стало известно, что американский банк JPMorgan Chase&Co купит большую часть активов First Republic Bank в рамках последней попытки его спасения под руководством регулирующих органов США.
Президент США Джо Байден после краха американского First Republic Bank пообещал, что все вклады американцев будут защищены.