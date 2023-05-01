Белый дом: в США примут все возможные меры для недопущения повторения кризиса 2008 года

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Администрация США делает всё, чтобы не допустить повторения финансового кризиса 2008 года, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Это не 2008 год, время совсем-совсем другое», — приводит РИА Новости её слова на брифинге.

Жан-Пьер отметила, что у администрации есть инструменты для решения проблемы, которая, по её словам, не носит массового характера. 

Ранее стало известно, что американский банк JPMorgan Chase&Co купит большую часть активов First Republic Bank в рамках последней попытки его спасения под руководством регулирующих органов США.

Президент США Джо Байден после краха американского First Republic Bank пообещал, что все вклады американцев будут защищены.

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