Премьер Трюдо обсудил с Зеленским вопросы оказания дальнейшей помощи Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провёл телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Лидеры обсудили ситуацию на местах и то, как Канада может продолжить поддерживать Украину в настоящее время и в будущем. Премьер-министр подтвердил готовность Канады оказывать Украине военную, гуманитарную, финансовую и другую помощь столько времени, сколько потребуется», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады.

Трюдо также выразил надежду на виртуальное участие президента Зеленского в предстоящем саммите G7 в Хиросиме.

Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита на Украину пригласил украинского президента Владимира Зеленского принять участие в саммите G7 в онлайн-формате.