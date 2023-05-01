Премьер Трюдо обсудил с Зеленским вопросы оказания дальнейшей помощи Украине
- AP
«Лидеры обсудили ситуацию на местах и то, как Канада может продолжить поддерживать Украину в настоящее время и в будущем. Премьер-министр подтвердил готовность Канады оказывать Украине военную, гуманитарную, финансовую и другую помощь столько времени, сколько потребуется», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады.
Трюдо также выразил надежду на виртуальное участие президента Зеленского в предстоящем саммите G7 в Хиросиме.
Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита на Украину пригласил украинского президента Владимира Зеленского принять участие в саммите G7 в онлайн-формате.