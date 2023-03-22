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«Киодо»: Зеленский принял предложение Кисиды участвовать в саммите G7 онлайн

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Японский премьер-министр Фумио Кисида во время визита на Украину пригласил украинского президента Владимира Зеленского принять участие в саммите G7 в онлайн-формате.

Как сообщает «Киодо», приглашение было принято.

По словам Кисиды, как страна-председатель G7, Япония намерена защищать мировой порядок.

«Мы ведём подготовку для того, чтобы на саммите дать ясный месседж» , — заявил он.

Ранее появилась новость о том, что Кисида приехал в Киев.

Как заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, китайские власти надеются, что поездка Кисиды в Киев не приведёт к эскалации украинского конфликта.

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