«Киодо»: Зеленский принял предложение Кисиды участвовать в саммите G7 онлайн
Как сообщает «Киодо», приглашение было принято.
По словам Кисиды, как страна-председатель G7, Япония намерена защищать мировой порядок.
«Мы ведём подготовку для того, чтобы на саммите дать ясный месседж» , — заявил он.
Ранее появилась новость о том, что Кисида приехал в Киев.
Как заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, китайские власти надеются, что поездка Кисиды в Киев не приведёт к эскалации украинского конфликта.