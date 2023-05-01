На пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым прозвучал взрыв

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Взрыв произошёл на пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым.
На пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым прозвучал взрыв
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на МВД Болгарии.

Как передаёт РИА Новости, взрывное устройство, предварительно, сработало перед одним из автомобилей колонны.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее прокуратура организовала проверку по факту обрушения опоры ЛЭП в результате взрыва в Гатчинском районе Ленобласти.

Отмечается, что руководство прокуратуры региона координирует работу следственных, оперативных органов и аварийных служб на месте происшествия.

27 апреля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе был слышен звук, похожий на взрыв.

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