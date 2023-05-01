Прокуратура организовала проверку после подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения опоры ЛЭП в результате взрыва в Гатчинском районе Ленобласти.

Об этом заявили в пресс-службе региона.

«Прокуратура Ленинградской области организовала проверку по факту обрушения опоры ЛЭП из-за взрыва», — сказано в сообщении.

Отмечается, что руководство прокуратуры региона координирует работу следственных, оперативных органов и аварийных служб на месте происшествия.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о подрыве опоры ЛЭП и об обнаружении взрывного устройства.

Позже он заявил о ликвидации угрозы подрыва второй опоры ЛЭП.