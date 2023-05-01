Bloomberg: Польша отказалась от импорта украинского зерна, чтобы не оттолкнуть избирателей

Польша вводила запрет на импорт украинского зерна, так как правящая партия «Право и справедливость» не хочет оттолкнуть избирателей перед осенними парламентскими выборами.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на местного чиновника.

В материале сказано, что правительства стран Восточной Европы поставили под угрозу важнейший экономический «спасательный круг» для Украины.

Как отмечается, польские власти хотели сделать так, чтобы поддержка Киева Варшавой не оттолкнула избирателей, и поэтому вводили запрет на импорт украинского зерна.

28 апреля Еврокомиссия договорилась с пятью странами ЕС об ограничении экспорта с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, а также предоставлении пострадавшим от затоваривания зерном фермерам €100 млн в обмен на отмену односторонних запретов на ввоз украинской сельхозпродукции.

Спикер украинского МИД Олег Николенко заявил, что Украина направила ноты протеста Польше и Евросоюзу по поводу блокирования импорта агропродукции.

Он отметил, что есть все правовые основания для того, чтобы немедленно возобновить аграрный экспорт Украины в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию.