Глава ВПП Маккейн: Всемирная продовольственная программа ООН возобновляет работу в Судане
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«На фоне того, как кризис в Судане подталкивает миллионы людей к голоду, ВПП немедленно снимает временное ограничение, введённое после трагической гибели членов нашей команды», — заявила она в Twitter.
Она отметила, что организация возобновляет программы для предоставления жизненно важной помощи.
16 апреля стало известно, что три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН погибли 15 апреля во время боестолкновений армии Судана и сил быстрого реагирования страны.
Об этом было сказано в заявлении специального представителя Генерального секретаря ООН по Судану и главы Миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане Фолькера Пертеса.
Маккейн ранее сообщала, что ВПП ООН временно остановит работу в Судане.
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал привлечь к ответственности виновных в гибели трёх сотрудников ВПП ООН в Судане.