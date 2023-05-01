Глава ВПП Маккейн: Всемирная продовольственная программа ООН возобновляет работу в Судане

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН на фоне кризисной ситуации в Судане возобновляет работу в стране, сообщила директор организации Синди Маккейн.

«На фоне того, как кризис в Судане подталкивает миллионы людей к голоду, ВПП немедленно снимает временное ограничение, введённое после трагической гибели членов нашей команды», — заявила она в Twitter.

Она отметила, что организация возобновляет программы для предоставления жизненно важной помощи.

16 апреля стало известно, что три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН погибли 15 апреля во время боестолкновений армии Судана и сил быстрого реагирования страны.

Об этом было сказано в заявлении специального представителя Генерального секретаря ООН по Судану и главы Миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане Фолькера Пертеса.

Маккейн ранее сообщала, что ВПП ООН временно остановит работу в Судане.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал привлечь к ответственности виновных в гибели трёх сотрудников ВПП ООН в Судане.