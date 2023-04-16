Три сотрудника ВПП ООН погибли в ходе боестолкновений в Судане

Три сотрудника Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН погибли 15 апреля во время боестолкновений армии Судана и сил быстрого реагирования страны, говорится в заявлении специального представителя Генерального секретаря ООН по Судану и главы Миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане Фолькера Пертеса.

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«Три сотрудника Всемирной продовольственной программы (ВПП) были убиты 15 апреля в ходе столкновений», — приводит ТАСС заявление миссии. Отмечается, что сотрудники погибли в городе Кабкабия в штате Северный Дарфур. Ранее в Хартуме произошли вооружённые столкновения между подразделениями суданской армии и силами быстрого реагирования, вызванные разногласиями политического толка. По данным СМИ, число погибших в результате столкновений возросло до 56, ещё 596 граждан пострадали. Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля. Россия призвала конфликтующие стороны прекратить огонь.