Посол России: суданская армия не намерена идти на переговоры со спецназом

Суданская армия не настроена на переговоры с силами быстрого реагирования страны, заявил российский посол в Судане Андрей Черновол.

«Местная сторона, армия, заявила о том, что переговоров с повстанцами не будет — они объявили силы быстрого реагирования повстанцами», — цитирует ТАСС Черновола.

Он отметил, что военные предложили всем желающим перейти на сторону армии.

Ранее в Хартуме произошли вооружённые столкновения между подразделениями суданской армии и силами быстрого реагирования, вызванные разногласиями политического толка. По данным СМИ, число погибших в результате столкновений возросло до 56, ещё 596 граждан пострадали.

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля. Россия призвала конфликтующие стороны прекратить огонь.