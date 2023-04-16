Посол России: суданская армия не намерена идти на переговоры со спецназом
- AFP
«Местная сторона, армия, заявила о том, что переговоров с повстанцами не будет — они объявили силы быстрого реагирования повстанцами», — цитирует ТАСС Черновола.
Он отметил, что военные предложили всем желающим перейти на сторону армии.
Ранее в Хартуме произошли вооружённые столкновения между подразделениями суданской армии и силами быстрого реагирования, вызванные разногласиями политического толка. По данным СМИ, число погибших в результате столкновений возросло до 56, ещё 596 граждан пострадали.
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля. Россия призвала конфликтующие стороны прекратить огонь.