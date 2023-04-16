Суданская армия заявила, что взяла под контроль базы спецназа в семи населённых пунктах

Суданская армия взяла под контроль базы сил быстрого реагирования в семи населённых пунктах, в том числе в Порт-Судане, заявили военные.

Заявление об этом выпустило Главное командование ВС Судана.

Военные утверждают, что установили контроль над базами и штабами спецназа в городах Порт-Судан (административный центр штата Красное море), Эд-Дамазин (столица штата Голубой Нил), в городе Кости в этом штате, а также в одноимённых административных центрах штатов Кассала и Гедареф, городе Кадугли (столица штата Южный Кордофан).

Также подразделения армии захватили лагерь спецназа Карари в городе Омдурман, пишет ТАСС.

Ранее в Хартуме произошли вооружённые столкновения между подразделениями суданской армии и силами быстрого реагирования, вызванные разногласиями политического толка. По данным СМИ, в результате столкновений число погибших возросло до 56, ещё 596 граждан пострадали.

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля. Россия призвала конфликтующие стороны прекратить огонь.