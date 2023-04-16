Всемирная продовольственная программа ООН сообщила о приостановке работы в Судане

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН временно остановит работу в Судане, заявила директор организации Синди Маккейн.

Она отметила, что потрясена известием о гибели трёх сотрудников организации в Судане 15 апреля.

«Пока мы анализируем меняющуюся ситуацию с безопасностью, мы вынуждены временно приостановить все операции в Судане», — приводит РИА Новости заявление Маккейн.

Ранее стало известно, что три сотрудника ВПП ООН погибли 15 апреля во время боестолкновений армии Судана и сил быстрого реагирования страны.

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля. Россия призвала конфликтующие стороны прекратить огонь.