Bloomberg: Голливуд на пороге крупнейшей забастовки сценаристов за 15 лет

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Киностудии Голливуда близки к крупнейшей за 15 лет забастовке сценаристов на фоне истечения сроков контрактов.

«Голливуд стоит на пороге первой крупной забастовки за последние 15 лет. Срок действия контракта между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями истекает 1 мая», — говорится в сообщении Bloomberg.

Как сообщает агентство, на протяжении нескольких дней проходили переговоры. К причинам потенциальной забастовки Bloomberg отнёс уровень зарплаты, борьбу за авторские права и условия работы со стриминговыми сервисами.

«Стриминговые сервисы заказывают меньше серий в сезон, предпочитая в среднем около десяти серий... Это, как правило, означает, что над каждым шоу работает меньше сценаристов, а те, кто пишет, зарабатывают меньше денег», — отмечают журналисты.

Ранее газета Berliner Kurier сообщила, что Россия обогнала Голливуд в гонке за первый фильм в космосе, представив фильм «Вызов», частично снятый на Международной космической станции.

Президент России Владимир Путин отметил, что первый фильм в истории, снятый в космосе, — это уникальное событие для мирового кинематографа, в этом Россия оказалась первой.

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