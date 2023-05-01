Guardian: Запад разочаровался в подготовке ВСУ к контрнаступлению после финансовой помощи

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На Западе обеспокоены информацией о неготовности ВСУ к контрнаступлению после масштабных финансовых вложений в украинскую армию.

Об этом заявили обозреватели The Guardian Эмма Грэм-Харрисон и Артём Мажулин.

«Мы не готовы, нам нужно больше тренироваться, нам нужно больше времени», — приводит издание цитату бойца украинской армии с позывным «Тёмный».

Авторы материалы отметили, что состояние ВСУ вызывает беспокойство у США и стран Европы, которые отличились большими финансовыми вложениями в военную помощь для Украины.

В конце января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки Западом танков Украине не изменят ситуацию в пользу Киева.

Она напомнила, что любое западное вооружение, которое попадает на Украину, становится законной целью для российских вооружённых сил.

24 марта зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал законной целью для российской армии иностранных специалистов, которых Запад направляет на Украину вместе с вооружением.

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