Обозреватель NYT Швирц усомнился в успехе контрнаступления ВСУ

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Украинское контрнаступление вряд ли будет успешным, заявил обозреватель The New York Times Майкл Швирц.

«Боевые задачи пугают. Для успеха Украине потребуется преодолеть хорошо укреплённые за десять месяцев российские рубежи, но так же и недостатки своей армии», — написал он.

Журналист напомнил о высказываниях американских официальных лиц, которые так же усомнились в значительных изменениях на фронте после контрнаступления ВСУ. Швирц также напомнил о проблемах с запасами оружия в украинской армии.

«После 14 месяцев непрекращающихся боев украинские солдаты измотаны», — констатировал он.

Ранее газета The Times со ссылкой на данные разведки сообщала, что американские спецслужбы не верят в успешность украинского контрнаступления.

Помощник главы Чечни командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил уверенность, что контрнаступление закончится для Вооружённых сил Украины поражением.

По его словам, после этого контрнаступления Киев будет абсолютно бессилен собрать какие-либо средства для того, чтобы даже вести чисто оборонительную войну.

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