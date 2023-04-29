Times: разведка США не верит в успех контрнаступления Украины

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Американские спецслужбы не верят в успешность украинского контрнаступления. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на данные разведки.

«Просочившиеся оценки американской разведки показывают, что Украина вряд ли добьётся чего-то большего, чем «скромные территориальные завоевания» у окопавшихся российских войск», — говорится в заявлении.

Ранее помощник главы Чечни командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил уверенность, что контрнаступление закончится для Вооружённых сил Украины поражением.

По его словам, после этого контрнаступления Киев будет абсолютно бессилен собрать какие-либо средства для того, чтобы даже вести чисто оборонительную войну.

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