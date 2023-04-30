Байден встретился с родственниками арестованного в России американца Гершковича

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Президент США Джо Байден встретился с родственниками арестованного в России за шпионаж корреспондента The Wall Street Journal гражданина США Эвана Гершковича.

«Президент и первая леди участвуют в неформальной встрече с семьей Эвана Гершковича», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Уточняется, что Байден встретился с родителями американца Эллой Мильман и Михаилом Гершковичем и сестрой журналиста Даниэль.

Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

В МИД России сообщили, что в связи со срывом выдачи виз представителям СМИ из журналистского пула министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые должны были сопровождать его в поездке в Нью-Йорк в рамках российского председательства в СБ ООН, принято решение отклонить запрос посольства США на консульское посещение журналиста WSJ Эвана Гершковича 11 мая.

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