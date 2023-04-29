США предоставили Молдавии оборудование для кибербезопасности на $600 тысяч

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Власти США предоставили Молдавии оборудование для обеспечения кибербезопасности общей стоимостью в $600 тыс.

Об этом сообщила пресс-служба американского посольства в Кишинёве.

«Посол США Кент Логсдон объявил о безвозмездной передаче правительству Молдавии оборудования для кибербезопасности, в том числе оборудования для программного обеспечения и поддержки конфигурации, на сумму около $600 тыс.», — говорится в сообщении в соцсетях.

В посольстве отметили, что оборудование позволит республике обеспечить дополнительный уровень безопасности.

Ранее Совет ЕС утвердил создание гражданской миссии по безопасности для содействия Молдавии в противодействии гибридным и кибернетическим угрозам.

Целью миссии обозначено повышение стабильности сектора безопасности Молдавии в сферах реагирования на кризисы и гибридные угрозы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз будет управлять Молдавией под прикрытием партнёрской миссии.

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