Депутат Белик: отравленная антироссийской риторикой Варшава идёт на откровенный грабёж

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал действия местных властей и полиции в Варшаве, которые ворвались в школу при российском посольстве, выломав дверь.
Депутат Белик: отравленная антироссийской риторикой Варшава идёт на откровенный грабёж
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«Взламывать двери русской школы при посольстве, ставить ультиматумы — таковы особенности русофобской истерики в Польше, которая особенно ярко проявляется по отношению к мирным людям, в данном случае — сотрудникам школы», — отметил парламентарий.

По словам депутата, этот поступок получит ответную реакцию со стороны Москвы.

«Опись имущества, изъятие денег со счетов посольства России — это действия, противоречащие не только дипломатии, но и здравому смыслу. Отравленная антироссийской риторикой Варшава идёт на откровенный грабёж, наплевав на международные соглашения и дипломатические нормы», — заключил собеседник RT.

Ранее в Варшаве полиция ворвалась в школу при российском посольстве.

Власти Польши, которые в сопровождении полиции ворвались в школу при посольстве России в Варшаве, нарушили Венскую конвенцию, сообщил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.

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