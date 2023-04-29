Депутат Белик: отравленная антироссийской риторикой Варшава идёт на откровенный грабёж
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«Взламывать двери русской школы при посольстве, ставить ультиматумы — таковы особенности русофобской истерики в Польше, которая особенно ярко проявляется по отношению к мирным людям, в данном случае — сотрудникам школы», — отметил парламентарий.
По словам депутата, этот поступок получит ответную реакцию со стороны Москвы.
«Опись имущества, изъятие денег со счетов посольства России — это действия, противоречащие не только дипломатии, но и здравому смыслу. Отравленная антироссийской риторикой Варшава идёт на откровенный грабёж, наплевав на международные соглашения и дипломатические нормы», — заключил собеседник RT.
Ранее в Варшаве полиция ворвалась в школу при российском посольстве.
Власти Польши, которые в сопровождении полиции ворвались в школу при посольстве России в Варшаве, нарушили Венскую конвенцию, сообщил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.