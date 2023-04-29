Посол: власти Польши проникновением в школу при посольстве нарушили Венскую конвенцию

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Власти Польши, которые в сопровождении полиции ворвались в школу при посольстве России в Варшаве, нарушили Венскую конвенцию.
Посол: власти Польши проникновением в школу при посольстве нарушили Венскую конвенцию
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом сообщил РИА Новости российский посол в Варшаве Сергей Андреев.

«Квалификация однозначная — это противоправное действие, нарушение Венской конвенции в дипломатических отношениях», — заявил Андреев.

Ранее местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве, выломав дверь.

Власти Польши дали время до 19:00 мск сотрудникам школы, чтобы покинуть здание.

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