Посол Андреев прибыл к зданию школы при посольстве России в Варшаве
Российский посол в Польше Сергей Андреев прибыл к зданию школы при посольстве России в Варшаве, куда ворвались местные власти и полиция.
- РИА Новости
- © Владимир Трефилов
Об этом информирует РИА Новости.
Ранее местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве, выломав дверь.
Власти Польши дали время до 19:00 мск сотрудникам школы, чтобы покинуть здание.
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