Посол Андреев прибыл к зданию школы при посольстве России в Варшаве

Российский посол в Польше Сергей Андреев прибыл к зданию школы при посольстве России в Варшаве, куда ворвались местные власти и полиция.

РИА Новости

© Владимир Трефилов

Об этом информирует РИА Новости. Ранее местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве, выломав дверь. Власти Польши дали время до 19:00 мск сотрудникам школы, чтобы покинуть здание.