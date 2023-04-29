Главы МИД Армении и Азербайджана 30 апреля проведут встречу в Вашингтоне

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 30 апреля отправится в Вашингтон, где запланированы переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

РИА Новости

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