Главы МИД Армении и Азербайджана 30 апреля проведут встречу в Вашингтоне

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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 30 апреля отправится в Вашингтон, где запланированы переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Главы МИД Армении и Азербайджана 30 апреля проведут встречу в Вашингтоне
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

«Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 30 апреля с рабочим визитом посетит Вашингтон», — приводит сообщение ТАСС.

В ходе визита запланированы обсуждения по соглашению о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы обеспечения стабильности и безопасности Нагорного Карабаха.

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