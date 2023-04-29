Главы МИД Армении и Азербайджана 30 апреля проведут встречу в Вашингтоне
- РИА Новости
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Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.
«Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 30 апреля с рабочим визитом посетит Вашингтон», — приводит сообщение ТАСС.
В ходе визита запланированы обсуждения по соглашению о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы обеспечения стабильности и безопасности Нагорного Карабаха.