Замглавы МИД Вершинин: США заинтересованы в сохранении работы посольства в России
«Могу вам сказать, что американцы заинтересованы в сохранении функционирования своего посольства в Москве», — цитирует ТАСС Вершинина.
По его словам, двусторонние контакты фактически отсутствуют.
Он отметил, что отношения стран находятся на чрезвычайно низком уровне.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у России и США на данный момент практически нет отношений, все контакты происходят по необходимости.