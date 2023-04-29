Замглавы МИД Вершинин: США заинтересованы в сохранении работы посольства в России

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США заинтересованы в том, чтобы их посольство в Москве продолжало работать, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Могу вам сказать, что американцы заинтересованы в сохранении функционирования своего посольства в Москве», — цитирует ТАСС Вершинина.

По его словам, двусторонние контакты фактически отсутствуют.

Он отметил, что отношения стран находятся на чрезвычайно низком уровне.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у России и США на данный момент практически нет отношений, все контакты происходят по необходимости.

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