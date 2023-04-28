Полиция Армении нашла девушку, считавшуюся пропавшей без вести в России

Полиция Армении обнаружила в одном из сёл девушку, которую в России считали пропавшей без вести.

«Оперативники Вагаршапатского отдела полиции обнаружили в одном из домов села Воскеат Армавирской области и препроводили в отделение 18-летнюю гражданку Российской Федерации Карину Л.», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что с 1 апреля правоохранители разыскивали её на Алтае как пропавшую без вести.

Ранее на таиландском острове Пхукет было обнаружено тело российской туристки, которая пропала 20 октября.

Также сообщалось, что на Кипре обнаружили тела двух пропавших российских туристок.