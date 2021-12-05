Cyprus Mail: на Кипре обнаружили тела двух пропавших российских туристок

В саду дома отдыха на Кипре обнаружили тела двух российских туристок, которые без вести пропали ещё 17 ноября.

По данным издания Cyprus Mail, десять дней назад правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве россиянок гражданина Сирии. В ходе допроса он признался в преступлении и заявил, что застрелил женщин и закопал трупы в саду дома отдыха, где работал строителем.

Там полицейские обнаружили следы крови, совпадающей с ДНК одной из жертв. Кровь также нашли на мини-экскаваторе, используемом при строительных работах.

В августе 2018 года в одном из номеров отеля на Кипре было найдено тело 44-летней гражданки России.