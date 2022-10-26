На острове Пхукет обнаружено тело пропавшей россиянки

На таиландском острове Пхукет обнаружено тело российской туристки, которая пропала 20 октября, сообщил генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов.

«Полиция Пхукета сообщила в генеральное консульство сегодня утром, что тело пропавшей гражданки РФ найдено в море примерно в километре от того места, где она предположительно вошла в воду, и где на пляже остались её вещи», — цитирует РИА Новости Соснова.

53-летняя Елена Радченко вышла из гостиницы в четверг, 20 октября, и не вернулась. Представители туристической компании, принимавшей россиянку, обратились в полицию и в российское генконсульство.

В её поисках участвовало более 100 человек.