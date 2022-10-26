На острове Пхукет обнаружено тело пропавшей россиянки
«Полиция Пхукета сообщила в генеральное консульство сегодня утром, что тело пропавшей гражданки РФ найдено в море примерно в километре от того места, где она предположительно вошла в воду, и где на пляже остались её вещи», — цитирует РИА Новости Соснова.
53-летняя Елена Радченко вышла из гостиницы в четверг, 20 октября, и не вернулась. Представители туристической компании, принимавшей россиянку, обратились в полицию и в российское генконсульство.
В её поисках участвовало более 100 человек.