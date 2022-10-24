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На острове Пхукет более 100 человек участвуют в поиске пропавшей 20 октября россиянки

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Более 100 человек на таиландском курортном острове Пхукет участвуют в поисково-спасательной операции по розыску россиянки, пропавшей из отеля.

53-летняя Елена Радченко вышла из гостиницы в четверг, 20 октября, и не вернулась. Представители туристической компании, принимавшей россиянку, обратились в полицию и в российское генконсульство.

«В поисках участвуют более 100 человек, это и полицейские, и военнослужащие береговой охраны, и водолазы. Задействованы суда и вертолёты. Поиски ведутся не только в воде, но и на холмах вокруг пляжа», — заявил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов.

В 2017 году сообщалось о пропаже на острове Тао 23-летней россиянки Валентины Новожёновой. Полиция считала основной версией исчезновения россиянки несчастный случай во время фридайвинга, так как все вещи девушки, включая паспорт и мобильный телефон, были найдены в её номере в гостинице, однако там не было принадлежавшего ей снаряжения для погружений.

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